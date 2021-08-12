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Адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину

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Адвокат Александр Добровинский в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал решение СБУ о запрете Филиппу Киркорову въезда на Украину на три года.

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«Безумие заразно, и вслед за Литвой украинские политики решили поймать свою минуту славы за счет Филиппа Киркорова, объявив его угрозой национальной безопасности», — заявил он 12 августа.

Добровинский выразил надежду, что МИД и Службы безопасности Украины «хотя бы лучше подготовятся к судебными действиям, если они случатся».

О том, что Киркорову запретили въезд на Украину, стало известно ранее 12 августа. В СБУ заявили, что 7 июня 2021 года было принято решение о запрете въезда Киркорову на территорию страны «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины», пишет НСН.

27 июня певца исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины. Киркоров попал в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины 24 июня. Изначально российский артист попал в список из-за выступлений в Крыму и за поддержку полуострова.

В августе 2015 года на Украине был составлен список артистов, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень постоянно пополняется, напоминает телеканал «360».

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