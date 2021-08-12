Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке Виктор Стрелкин рассказал о произошедшем

Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке Виктор Стрелкин рассказал о произошедшем

2021-08-12 11:07:41

2021-08-12 11:07:41

2021-08-12 11:07:41

2021-08-12 11:07:41

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