Детский сад загорелся в Королеве

В детском саду в Королеве на Пионерской улице 12 августа произошло возгорание. Видео пожара было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что в настоящий момент детей оперативно эвакуируют. Пострадавших нет. На место происшествия прибыли пожарные.

Ранее в этот день пожарные ликвидировали открытое горение на складе завода «Тепофол» в Кашире. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В тушении участвовали 48 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, четыре единицы техники.

Еще до прибытия пожарных в здании была проведена эвакуация. В результате происшествия никто не пострадал.

9 июля загорелось здание школы в Ростовской области. Площадь возгорания составила 300 кв. м. В момент возгорания учебный процесс не осуществлялся, эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших не было.