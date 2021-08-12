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Губернатор заявил о низких шансах найти живыми восемь человек из рухнувшего Ми-8

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Шансов найти живыми восемь человек из упавшего вертолета Ми-8 практически нет. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Вероятность обнаружения живыми людей практически отсутствует», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Кроме того, он добавил, что ребенка, который находился на борту упавшего вертолета, в списке спасенных нет. Среди восьми спасенных нет и командира воздушного судна.

Восемь человек после катастрофы Ми-8 числятся пропавшими без вести после крушения вертолета Ми-8. Источник в экстренных службах рассказал о том, что шансов найти их живыми почти нет.

Спасти удалось восемь человек. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека были доставлены в реанимацию.

Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, а также перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени.

По его словам, у второго пациента, находящегося я в реанимационном отделении, также тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины и перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

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