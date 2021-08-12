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Путин поздравил школьников с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии

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Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

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«Хорошо понимаю, что этот яркий успех дался нелегко, что каждому из вас пришлось много потрудиться. В борьбе с сильными и подготовленными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета, умение нестандартно, творчески мыслить и стремление победить», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что школьники подтвердили, что российское образование пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции.

Кроме того, российский лидер поблагодарил тренеров и наставников школьников.

«Их педагогический талант и упорная работа — безусловные слагаемые ваших достижений на Международной олимпиаде», — отметил президент.

Все четыре российских участника завоевали золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии (МХО53), которая проходила в дистанционном формате в Токио. В ней приняли участие 79 стран.

Победителями стали Андрей Т. (Москва), Александр Т. (Екатеринбург), Георгий Ж. (Москва) и Тимофей Ч. (Москва).

Руководитель сборной России по химии профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин рассказал, что в этом году команде удалось провести полноценные двухнедельные сборы, несмотря на пандемию. В течение этого времени больше 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали сложнейшие задачи по всем основным разделам химии.

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