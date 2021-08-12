Вильфанд призвал москвичей не прощаться с летом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил теплую погоду в Москве на следующей неделе.

Специалист рассказал агентству «РИА Новости» в четверг, 12 августа, что жителей столичного региона, с большой вероятностью, ждет теплое, летнее начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом.

По его словам, на следующей неделе существует вероятность того, что температура воздуха будет находиться в диапазоне +28 градусов, пишет «Ридус». Синоптик допустил, что в начале следующей неделе столбики термометров могут показать +25…+27 градусов, даже до + 29 градусов, пишет телеканал «Звезда».

«Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает», — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что прогноз был сделан для столичного региона, отмечает телеканал «360».

Как пишет «Москва 24», в четверг, 12 августа, в столице может выпасть половина месячной нормы осадков. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, суммарный суточный объем осадков может приблизиться к абсолютному рекорду 1980 года.

Ранее 12 августа Тишковец рассказал, что за ночь в Москве выпало 36 мм осадков, что эквивалентно 47% месячной нормы осадков. Атмосферный фронт проходил столичный регион без грозы и ветра.