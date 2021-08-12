Суд отменил первый в РФ оправдательный приговор криминальному авторитету

Первый апелляционный суд общей юрисдикции на заседании в четверг, 12 августа, отменил первый в России оправдательный приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, вынесенный в отношении Тенгиза Гигиберии.

Как уточнила судебная коллегия, дело будет возвращено прокурору для устранения недостатков.

Речь идет о приговоре, который вынес Липецкий областной суд в июне этого года, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Суд оправдал 47-летнего уроженца Грузии Гигиберию, признав, что подсудимый не является криминальным авторитетом, и освободил его из-под стражи.

Всего Гигиберия провел в местах лишения свободы более 17 лет. Этот срок он получил по совокупности приговоров, вынесенных в 2005 году Останкинским и Пресненским райсудами Москвы, в том числе за убийство и разбой.

За несколько месяцев до истечения срока в отношении заключенного возбудили еще одно дело — о занятии высшего положения в преступной иерархии.

В ходе прений по делу обвинение запрашивало для него 11 лет колонии. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы. Однако областной суд счел недоказанной версию обвинения.

В России до этого все дела по указанной статье завершались в пользу следствия.

В марте глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что в 2020 году 45 криминальных авторитетов были привлечены к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии.

Он уточнял, что в прошлом году российскими правоохранителями пресечена деятельность почти 200 организованных преступных группировок (ОПГ).

В Уголовном кодексе ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в апреле 2019 года.