Вертолетные туры на кордон «Озерный» приостановили из-за крушения Ми-8

Вертолетные туры на кордон «Озерный» приостановлены до 14 августа из-за крушения Ми-8 на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

«С сегодняшнего дня вертолетные туры на кордон «Озерный», расположенный на Курильском озере, приостановлены до 14 августа, субботы, включительно. Решение о возобновлении полетов будет принято после выяснения всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

При этом полеты в Кроноцкий заповедник и по другим туристическим направлениям продолжаются, отметили в ведомстве.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день. Сообщалось, что при заходе на посадку судно упало в воду. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Всего на борту вертолета находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе 12-летний ребенок. Спасти удалось восемь человек. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Еще восемь числятся пропавшими без вести.

Как уточнили в Минприроды, сотрудники Кроноцкого заповедника сделали все возможное для спасения выживших при авиакатастрофе. На место происшествия они прибыли через три минуты.

Участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес рассказал, что во время катастрофы на озере был туман и видимость не превышала 100 м.



«Мы услышали шум вертолета, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок: вертолет ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне», — пояснил он.

На поверхности воды, когда туда прибыли катера, было восемь человек. Их сразу же подняли на борт и отвезли на кордон. Двое из них, по его словам, получили серьезные травмы.

«Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили», — рассказал Денгес.

Главный врач больницы в Петропавловске-Камчатском Андрей Кисляков уточнял, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, а также перелом голени, ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени.

По его словам, у второго пациента, находящегося я в реанимационном отделении, также тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины и перелом подвздошной кости остистого отростка поясничного позвонка.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).