Правительство направит более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства

Более 1,6 млрд рублей будет выделено правительством РФ на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Эта сумма — нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам», — говорится на сайте правительства.

Отмечается, что необходимые лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого гражданина.

На данный момент сумма, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия, составляет 929,8 рубля на одного человека в месяц. Всего в 2021 году на бесплатные лекарства для льготников в бюджете предусмотрено более 38,7 млрд рублей.

Ранее, 6 августа, правительство России направило около 1,7 млрд рублей для предоставления лекарств в регионах.

3 августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о расширении перечня бесплатных лекарств для жителей города. Теперь граждане, страдающие такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева, смогут получать иммунодепрессанты бесплатно.

2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России будет продлен период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, срок бесплатного предоставления препаратов будет увеличен с одного года до двух лет.