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РФ выделила Таджикистану $1,1 млн на укрепление границы с Афганистаном
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РФ выделила Таджикистану $1,1 млн на укрепление границы с Афганистаном

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Россия выделила Таджикистану $1,1 млн на строительство пограничной заставы на границе с Афганистаном. Об этом в четверг, 12 августа, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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«Оказываем Таджикистану и финансовое содействие. По обращению наших партнеров Россия выделяет $1,1 млн на строительство современной погранзаставы на одном из наиболее уязвимых участков границы с Афганистаном в Хатлонской области республики»,— рассказал он «Интерфаксу».

По словам Сыромолотова, соответствующее соглашение планируется подписать в ходе ближайших контактов на высшем уровне.

Кроме того, он отметил, что эффективная борьба с терроризмом в Афганистане требует объединения усилий всех политических сил страны. Вместе с тем дипломат заявил, что РФ занимает последовательную позицию по продвижению процесса национального примирения в Афганистане.

Как указал замглавы МИДа, российские военные круглосуточно занимаются мониторингом ситуации на таджикско-афганской границе при помощи средств воздушной и радиоэлектронной разведок.

Ранее в этот день Россия, Узбекистан и Таджикистан после совместного учения на границе с Афганистаном начали возвращать войска в пункты постоянной дислокации.

10 августа сообщалось о завершении совместных учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих РФ, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Ранее, 28 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил что российская 201-я военная база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в Афганистане.

Как добавил глава Минобороны, 201-я база дислоцируется в Таджикистане для сохранения стабильности в этом регионе одного из членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа. В Минобороны РФ отметили, что члены движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) контролируют большую часть Афганистана.

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