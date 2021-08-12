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Главврач больницы в Коммунарке заявил, что число заболевших COVID-19 в России уменьшается

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Число заболевших и госпитализированных с коронавирусом россиян снижается. Об этом заявил в четверг, 12 августа, главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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«Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах. [Оно] примерно одинаковое», – сказал он в беседе с «РИА Новости».

При этом он объяснил, что спад заболеваемости в Москве начался раньше, а до регионов это волна может дойти позднее.

Кроме этого во время своего визита в ЦУР Забайкалья Проценко отметил, что система здравоохранения в России готова к возможной новой волне пандемии коронавируса осенью. Он считает, что появление новой волны COVID-19 во многом зависит от граждан и их отношения к вакцинации.

«Со стороны государственной системы все было сделано, чтобы это было просто и доступно. Поэтому все вакцинируемся», — подчеркнул Проценко.

Главврач также развеял популярные мифы о COVID-19 и вакцинации. В частности, он назвал неверным убеждение о том, что прививка каким-то образом может повлиять на изменение восприятия вкусов и запахов.

Проценко также отмечал, что ложным является мнение о том, что иммунитет якобы будет лучше защищать человека от вируса, если переболеть, а не пройти вакцинацию.

Накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с распространением COVID-19 в масштабах России стабилизировалась, но при этом она все еще остается напряженной.

Днем ранее Пшеничная указывала, что снизить потенциальные темпы прироста показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией может только вакцинация.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 7 августа уточнял, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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