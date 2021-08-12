Восьмерых пострадавших в ЧП с Ми-8 доставят в Петропавловск-Камчатский

Восьмерых пострадавших в ЧП с Ми-8 доставят в Петропавловск-Камчатский

2021-08-12 10:03:01

2021-08-12 10:03:01

2021-08-12 10:03:01

2021-08-12 10:03:01

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