Брошенного младенца нашли в подъезде в Петербурге

Брошенного младенца в коляске нашли в подъезде жилого дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга, ребенок госпитализирован. Об этом в четверг, 12 августа, рассказали в экстренных службах.

«В подъезде на Большом проспекте Петроградской стороны найден младенец, на вид несколько месяцев с рождения, был в коляске»,— сообщил источник ТАСС.

Он также сказал, что ребенка нашли в среду вечером, его родителей в настоящее время ищут.

Накануне мужчина в Москве сообщил полиции об обнаружении им на одной из остановок на Алтуфьевском шоссе брошенного новорожденного ребенка. Как выяснилось, мужчина являлся родным дедушкой ребенка. Личность матери новорожденного и ее место жительства установлены, подчеркнули в прокуратуре.

Ранее, 3 августа, следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности после обнаружения двухлетней девочки на улице в подмосковном Жуковском. Рядом с ребенком обнаружили сумку с детскими вещами.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, матерью ребенка является девушка 1995 года рождения, которая оставила дочь у своей сестры в Москве, а сама уехала в Санкт-Петербург. Сестра девушки устала ухаживать за девочкой и разместила в Сети объявление о желании отдать ее. Девочку забрали две женщины, чтобы доставить в детдом, но по неизвестным пока причинам ребенок оказался на улице, а затем в полиции.