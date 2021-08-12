Суд вынес приговор иркутянину за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

В отношении 32-летнего жителя Иркутской области суд вынес приговор за реабилитацию нацизма. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили на сайте прокуратуры по региону.

По данным прокуратуры, мужчина выложил фото нациста, признанного изменником Родины, на сайте «Бессмертный полк онлайн».

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично)», — говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ.

Ранее, 30 июля, жителя Оренбургской области, отправившего заявку на публикацию фотографии лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера на акции «Бессмертный полк онлайн», приговорили к одному году исправительных работ.

15 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Соответствующие изменения предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».