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Депутат Рады упрекнул Киев за призывы «валить жить в Россию»

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Киевские власти игнорируют предупреждения Москвы об ошибочной политической линии и предлагают тем, кому не нравится курс, уезжать жить в Россию. Об этом 11 августа заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин в Facebook.

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По его словам, Россия указывала на опасность майдана». Кроме того, к «месседжам» нардеп отнес Крым, Донбасс, «Турецкий поток», «Северный поток 2», возросшие цены на газ, иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявление в ООН, статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев, а также указание на незаконное преследование главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают чем все это может закончиться?» — поинтересовался Кузьмин.

Ранее, 5 августа, украинский лидер Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса и призвал тех, кто считает себя русским, уезжать в Россию. В то же время он попросил жителей региона, считающих себя украинцами, не покидать его территорию, так как эта «земля все равно будет деоккупирована в любом случае». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подобными заявлениями украинский лидер кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.

На следующий день уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сказал, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из Украины. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

12 июля была опубликована статья российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой Путин в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент упомянул закон о коренных народах Украины, принятый Верховной радой.

Он добавил, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

Как указал Путин, в результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».

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