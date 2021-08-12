Эксперт рассказал о методах борьбы с телефонными мошенниками

Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов рассказал, как бороться с телефонными мошенниками, которые пользуются слитыми базами данных.

Как отметил специалист в беседе с агентством «Прайм» в четверг, 12 августа, есть ряд правил общения с мошенниками, которые обезопасят от потери денег. Герасимов рассказал, что выдает в собеседнике афериста.

По его словам, о том, что с пользователем общается мошенник, говорит побуждение к каким-то срочным действиям в СМС, письме или во время телефонного звонка, или разговор вызывает яркие эмоции вроде интереса или страха. Также о мошенничестве говорит навязывание или рассылка о выигрыше, предложение о выплате. Также злоумышленник может попросить сообщить личную или секретную информацию, пишет сайт kp.ru.

Герасимов призвал не открывать сообщения, электронные письма, а также не переходить по ссылкам от неизвестного отправителя. Эксперт посоветовал присматриваться к адресу отправителя, который может быть похож на настоящий, но с изменением одной буквы. Кроме того, должны насторожить ошибки в письме, отправленном якобы от банка, налоговой или других официальных лиц, отмечает телеканал «360».

Герасимов не исключил, что у мошенника может быть информация о последней транзакции. Таким образом, при звонке он представляется работником банка, называет правдивые данные, входит в доверие, после чего пытается вызнать пароль, код из СМС-сообщения, а также другую критичную информацию, позволяющую завладеть деньгами жертвы.

8 августа специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко рассказал о новой уловке, связанной с кредитованием, получившей распространение у мошенников в последнее время. По его словам, потенциальным жертвам этой мошеннической схемы поступают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, а затем звонят злоумышленники под видом службы безопасности банка или прокуратуры.