Обломки упавшего в озеро вертолета Ми-8 обнаружили в 800 м от берега

Обломки упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8 находятся примерно в 800 метрах от берега и на глубине более 130 м. Об этом в четверг, 12 августа, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 м от берега и на глубине более 130 м. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства Камчатского края.

Солодов также рассказал, что в данный момент поисковые работы продолжаются, на месте остались 15 спасателей МЧС, включая шестерых водолазов.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение на Камчатке ранее в этот день. Как сообщалось, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Восемь человек удалось спасти. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловск — Камчатский. Два человека в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.

Еще восемь пассажиров числятся пропавшими без вести.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).