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На борту упавшего вертолета на Камчатке был телеведущий Корженевский

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Одним из пассажиров потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 был ведущий новостей на телеканале «Россия-24» Николай Корженевский. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, телеведущий находится в списке восьми выживших пассажиров.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение на Камчатке утром 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спасти удалось восемь человек. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

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