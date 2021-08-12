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Крушение вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке. Что известно

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На Камчатке утром 12 августа потерпел крушение вертолет Ми-8, он упал на дно Курильского озера. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спасти удалось восемь человек. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Ми-8 принадлежал крупному авиаперевозчику «Витязь-Аэро». По данным телеканала РЕН ТВ, компания регулярно проводит экскурсии по маршрутам, которые по разным причинам недоступны для наземного транспорта.

В этот раз вертолет с туристами вылетел из поселка Николаевка — пассажирам должны были показать Курильское озеро, а также вулкан Ходутка.

Жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. На приозерной базе слышали приближение вертолета, но не видели его из-за густого тумана. Вскоре стало слышно, что борт рухнул в озеро, после чего начались спасательные работы.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Известно, что командиром упавшего Ми-8 является опытный пилот. Само воздушное судно только в прошлом году прошло через процедуру капительного ремонта и перед полетом находилось в исправном состоянии.

Вместе с этим в 2019 году МЧС и Ространснадзор нашли ряд нарушений в работе перевозчика. В том числе указывалось, что командиру воздушного суда приходилось непрерывно трудиться в течение восьми рабочих дней, а в одном из вертолетов был осложнен доступ к аварийным выходам.

С деятельностью «Витязь-Аэро» связывают бизнесмена Игоря Редькина, которого недавно задержали по уголовному делу об убийстве мужчины на Камчатке.

После крушения вертолет погрузился на дно Курильского озера. Глубина затопления воздушного судна превышает 100 м. Это стало проблемой для проведения спасательных работ — специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 м.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

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