У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,1

На юге Филиппин у берегов острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом в среду, 11 августа, сообщила Геологическая служба США.

По данных сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 145 км от города Давао, который является главным портом острова. Очаг залегал на глубине 50 км.

По данным центра предупреждения о цунами США, возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения, уточняет сайт aif.ru. Как сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Philvocs), угрозы цунами для Филиппин после землетрясения на юге страны нет, пишет НСН. После произошедшего первого землетрясения в районе были зафиксированы несколько афтершоков невысокой магнитуды.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее 11 августа Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зарегистрировала два землетрясения вблизи Курильских островов. Их магнитуда составила 5,0 и 5,1.