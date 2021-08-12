Опубликованы кадры с места поисков затонувшего вертолета на Камчатке

Появились первые кадры с места поисков затонувшего вертолета в Курильском озере. Их опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как рассказали сотрудники приозерной авиабазы, куда должен был приземлиться вертолет, момента падения аппарата видно не было, разве что слышен звук упавшего в воду воздушного судна. Отмечается, что Ми-8 полностью погрузился в водоем. Девять пассажиров вертолета были обнаружены живыми.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.