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В Госдуме предложили вернуть трудоустройство выпускников по распределению

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть в Россию советскую систему трудоустройства — распределять выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе. Такие правила, по его мнению, должны распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов.

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Он считает, что раз человек поступил на бюджет по льготной программе, то необходимо предусмотреть обязательное распределение после окончания учебного заведения.

«Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — пояснил Нилов в беседе с сайтом URA.RU.

Он предлагает определить расширенную льготную категорию бюджетных мест в вузах, в которые поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы.

«Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах», — поделился собеседник с изданием.

В июле Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитический центр НАФИ провели опрос, по результатам которого выяснилось: 48% представителей российских компаний считают, что россияне невнимательно изучают трудовые договоры при устройстве на работу.

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