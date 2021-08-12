В Госдуме предложили вернуть трудоустройство выпускников по распределению

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть в Россию советскую систему трудоустройства — распределять выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе. Такие правила, по его мнению, должны распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов.

Он считает, что раз человек поступил на бюджет по льготной программе, то необходимо предусмотреть обязательное распределение после окончания учебного заведения.

«Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — пояснил Нилов в беседе с сайтом URA.RU.

Он предлагает определить расширенную льготную категорию бюджетных мест в вузах, в которые поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы.

«Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах», — поделился собеседник с изданием.

В июле Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитический центр НАФИ провели опрос, по результатам которого выяснилось: 48% представителей российских компаний считают, что россияне невнимательно изучают трудовые договоры при устройстве на работу.