Прямой эфир
Общество
В Красногорске задержали банду фиктивных банкиров
Общество
Установлены личности членов экипажа упавшего на Камчатке Ми-8
Наука
У индийского спутника после взлета начались технические неполадки
Экономика
Треть кредитов выдаются заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80% от доходов
Происшествия
В Якутии села спасают от лесных пожаров встречным отжигом
Мир
Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии
Армия
Миротворцы обеспечили безопасность рабочим водоканала в Нагорном Карабахе
Мир
Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США
Экономика
К 2024 году власти планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров

Жертвами пожара на Ямале стали три человека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жертвами пожара в жилом доме в селе Антипаюта Тазовского района, расположенном в Ямало-Ненецком округе, стали три человека. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Остановка вдыхания: в чем причина пожара в рязанской больнице
Закупка ОКБ им. Н.А. Семашко китайских аппаратов ИВЛ стала следствием «ковидного» ажиотажа на рынке

Уточняется, что еще четыре человека были госпитализированы в больницу, двое находятся на амбулаторном лечении.

По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«В ходе предварительного следствия будут установлены причины возникновения пожара, тщательно изучены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Следствием будет дана оценка действиям (бездействию) контролирующих органов в части своевременности и полноты проводимых мероприятий по проверке соблюдения требований противопожарной безопасности жилого дома», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Следственно-оперативная группа выдвинулась на место пожара в рамках установления причин и обстоятельств произошедшего. Параллельно руководство следственного управления ведет диалог с органами власти, в ходе которого будет затронут вопрос о предоставлении помощи пострадавшим.

Ранее, 5 августа, по факту гибели годовалого ребенка в результате возгорания в одном из жилых домов Пензенской области было возбуждено уголовное дело. Возгорание произошло в частном доме на улице Калинина вечером 4 августа. Покинуть здание успели 50-летняя женщина и трое ее внуков 13, 11 и 6 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021