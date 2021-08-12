Жертвами пожара на Ямале стали три человека

Жертвами пожара в жилом доме в селе Антипаюта Тазовского района, расположенном в Ямало-Ненецком округе, стали три человека. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Уточняется, что еще четыре человека были госпитализированы в больницу, двое находятся на амбулаторном лечении.

По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«В ходе предварительного следствия будут установлены причины возникновения пожара, тщательно изучены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Следствием будет дана оценка действиям (бездействию) контролирующих органов в части своевременности и полноты проводимых мероприятий по проверке соблюдения требований противопожарной безопасности жилого дома», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Следственно-оперативная группа выдвинулась на место пожара в рамках установления причин и обстоятельств произошедшего. Параллельно руководство следственного управления ведет диалог с органами власти, в ходе которого будет затронут вопрос о предоставлении помощи пострадавшим.

Ранее, 5 августа, по факту гибели годовалого ребенка в результате возгорания в одном из жилых домов Пензенской области было возбуждено уголовное дело. Возгорание произошло в частном доме на улице Калинина вечером 4 августа. Покинуть здание успели 50-летняя женщина и трое ее внуков 13, 11 и 6 лет.