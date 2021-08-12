Британский психолог поделился способом победить бессонницу

Британский психолог Гай Медоуз поделился с журналом Vogue способом, который помогает бороться с бессонницей и лучше спать.

Прежде всего он напомнил: все исследования показывают, что для сна полезнее всего аэробные и силовые упражнения.

«Старайтесь, чтобы каждую неделю у вас было 2,5 часа аэробной активности (например, езды на велосипеде или быстрой ходьбы) или 75 минут интенсивной аэробной активности (такой как бег или танцы)», — пояснил эксперт.

При этом заниматься спортом лучше не позднее, чем за два часа до сна. После вечерних тренировок следует принять теплый душ или ванну, чтобы понизить температуру тела и расслабиться.

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