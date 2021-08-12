Один человек погиб из-за опрокинутого микроавтобуса в Кузбассе

Микроавтобус, который двигался по направлению Красноярск — Новосибирск, перевернулся на трассе в Кузбассе. В результате ДТП один человек погиб и еще шесть пострадали, о чем в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Отмечается, что авария произошла на 66-м километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Промышленная-Журавлево».

«Здесь съехал с дороги и опрокинулся микроавтобус. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального МВД.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Как уточняется, на момент аварии в салоне микроавтобуса находились восемь человек.

Накануне, 11 августа, в результате ДТП в Санкт-Петербурге на Касимовской улице пострадал один человек.