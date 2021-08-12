Прямой эфир
Общество
В Красногорске задержали банду фиктивных банкиров
Общество
Установлены личности членов экипажа упавшего на Камчатке Ми-8
Наука
У индийского спутника после взлета начались технические неполадки
Экономика
Треть кредитов выдаются заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80% от доходов
Происшествия
В Якутии села спасают от лесных пожаров встречным отжигом
Мир
Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии
Армия
Миротворцы обеспечили безопасность рабочим водоканала в Нагорном Карабахе
Мир
Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США
Экономика
К 2024 году власти планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров

Один человек погиб из-за опрокинутого микроавтобуса в Кузбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Микроавтобус, который двигался по направлению Красноярск — Новосибирск, перевернулся на трассе в Кузбассе. В результате ДТП один человек погиб и еще шесть пострадали, о чем в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Отмечается, что авария произошла на 66-м километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Промышленная-Журавлево».

«Здесь съехал с дороги и опрокинулся микроавтобус. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального МВД.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Как уточняется, на момент аварии в салоне микроавтобуса находились восемь человек.

Накануне, 11 августа, в результате ДТП в Санкт-Петербурге на Касимовской улице пострадал один человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021