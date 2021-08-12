Несколько мощных торнадо обрушились на Чикаго. От стихии страдают несколько округов к западу от города, передает телеканал «Известия». Автомобилисты делятся кадрами природного явления в соцсетях. Штормы привели к отмене более 270 рейсов в аэропорту О'Хара. Сильный ливень продолжается в нескольких районах Иллинойса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.