Участники «Территории смыслов» получили гранты на 40 млн рублей. В Солнечногорске закрылась последняя, пятая смена, передает телеканал «Известия». Выделенные средства пойдут на реализацию 82 проектов. Самый большой грант в 700 тыс. рублей взял Григорий Малышев из Москвы. Проект «Ленинградский фронт» принадлежит Северо-западному молодежному военно-историческому поисковому форуму.

Каждую смену на площадке находились 350 специалистов. Ещё 650 участников присоединились в режиме онлайн через платформу «Россия — страна возможностей». Всего в работе форума приняли участие 5 тыс. человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.