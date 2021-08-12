В МЧС заявили о невозможности опуститься на дно к упавшему вертолету

Водолазы не могут опуститься на дно Курильского озера, где лежит потерпевший крушение вертолет Ми-8, по причине большой глубины. Об этом в среду, 12 августа, сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

«Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края», — приводит сообщение регионального ведомства «Интерфакс».

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как рассказали сотрудники приозерной авиабазы, куда должен был приземлиться вертолет, момента падения аппарата видно не было, разве что слышен звук упавшего в воду воздушного судна. Отмечается, что Ми-8 полностью погрузился в водоем.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке доставили в Петропавловск-Камчатский.