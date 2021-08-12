Москалькова выступила перед участниками «Территории смыслов»

Доверие к уполномоченному по правам человека возросло. Тему защиты граждан обсудили на «Территории смыслов», передает телеканал «Известия». Перед участниками выступила Татьяна Москалькова — уполномоченный по правам человека в России. В 2020 году поступило свыше 44 тыс. обращений. Данные показывают востребованность института. За восемь месяцев помощь потребовалась 28 тыс. человек.

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