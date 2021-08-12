Депутат рады раскритиковал Киев за игнорирование послов Москвы

Правительство Украины не располагает пониманием того, чем может обернуться игнорирование посылов российской стороны. Таким мнением во вторник, 11 августа, поделился депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

В качестве посылов президента России Владимира Путина Киеву Кузьмин выделил Майдан, Крым, Донбасс, «Турецкий поток», «Северный поток — 2», увеличение цен на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН и статью президента России Владимира Путина о стране.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице украинского депутата в Facebook.

11 августа бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сообщил о том, что Киеву выгодна Россия, разделенная на «десять нормальных стран», что по его мнению станет плюсом для Киева и Запада с точки зрения экономической выгоды.