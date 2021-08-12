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Депутат рады раскритиковал Киев за игнорирование послов Москвы

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Правительство Украины не располагает пониманием того, чем может обернуться игнорирование посылов российской стороны. Таким мнением во вторник, 11 августа, поделился депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

В качестве посылов президента России Владимира Путина Киеву Кузьмин выделил Майдан, Крым, Донбасс, «Турецкий поток», «Северный поток — 2», увеличение цен на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН и статью президента России Владимира Путина о стране.

«А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице украинского депутата в Facebook.

11 августа бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сообщил о том, что Киеву выгодна Россия, разделенная на «десять нормальных стран», что по его мнению станет плюсом для Киева и Запада с точки зрения экономической выгоды.

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