Прямой эфир
Мир
Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии
Экономика
Убытки банков от «кредитных каникул» оказались на треть меньше ожиданий ЦБ
Общество
Восьмерых пострадавших в ЧП с Ми-8 доставят в Петропавловск-Камчатский
Мир
Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США
Экономика
К 2024 году власти планируют выпустить 25 тыс. российских электрокаров
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета на Камчатке
Происшествия
Движение возобновили на трассе Симферополь–Ялта после схода воды
Общество
Россияне стали вступать в брак на 40% чаще, чем год назад
Политика
Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 12 августа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в четверг, 12 августа, ожидается облачная погода и до 24 градусов тепла. Местами пройдет умеренный дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

Днем в столице температура воздуха составит плюс 22-24 градуса. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление около 744 мм ртутного столба.

В области воздух днем прогреется от 21 до 26 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 12 градусов.

Ранее, 11 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в Москву придет совершенно летняя погода, которая будет сохраняться как минимум семь дней. В пятницу осадков уже станет заметно меньше, а в выходные дни будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше, и температура повысится до 24–26 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021