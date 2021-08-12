Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 12 августа

В Москве в четверг, 12 августа, ожидается облачная погода и до 24 градусов тепла. Местами пройдет умеренный дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит плюс 22-24 градуса. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление около 744 мм ртутного столба.

В области воздух днем прогреется от 21 до 26 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 12 градусов.

Ранее, 11 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в Москву придет совершенно летняя погода, которая будет сохраняться как минимум семь дней. В пятницу осадков уже станет заметно меньше, а в выходные дни будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше, и температура повысится до 24–26 градусов.