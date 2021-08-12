Пропавшего при крушении Ми-8 на Камчатке ребенка пока не нашли

Спасатели и водолазы продолжают заниматься поисками ребенка, который пропал в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в среду, 12 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что маленький пассажир летел на воздушном судне вместе со своей семьей, как уточнил их друг.

На данный момент из трех членов семьи спасен только один человек — отец мальчика.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как рассказали сотрудники приозерной авиабазы, куда должен был приземлиться вертолет, момента падения аппарата видно не было, разве что слышен звук упавшего в воду воздушного судна. Отмечается, что Ми-8 полностью погрузился в водоем.

Вертолет находится на глубине Курильского озера, которая оценивается в 100 метров. На месте происшествия работают специалисты МЧС по Камчатскому краю.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке доставили в Петропавловск-Камчатский.