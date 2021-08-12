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У индийского спутника после взлета начались технические неполадки

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Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила 12 августа у себя на странице в Twitter, что у их запущенной ракеты-носителя GSLV-F10 со спутником EOS-03 на борту произошли технические неполадки, и миссия не сможет быть выполнена по плану.

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«Запуск ракеты-носителя GSLV-F10 состоялся сегодня в 05:43 часов по индийскому времени (03:13 мск — Ред.) в соответствии с графиком. Работа первой и второй ступеней была нормальной. Однако зажигания криогенной верхней ступени не произошло из-за технической аномалии. Миссия не могла быть выполнена так, как предполагалось», — пока что это вся информация от ISRO.

EOS-03 (Earth Observation Satellite) — новейший спутник наблюдения Земли, который должен размещаться на геостационарной орбите. Он предназначен для того, чтобы проводить быстрый мониторинг угрожающих погодных явлений вроде грозовых фронтов и циклонов.

На 5 октября запланирован запуск корабля «Союз МС-19», на котором на МКС полетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов».

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