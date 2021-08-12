Состав индекса MSCI RUSSIA после пересмотра сохранен без изменений

Состав биржевого индекса российского рынка (MSCI Russia) после ежеквартального пересмотра сохранен, следует из данных индексного провайдера MSCI американской аналитической компанией MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International).

«Соответствующие изменения в составе MSCI Global Standard Indexes (к числу которых относится и MSCI Russia. — Ред.) вступят в силу после закрытия торгов 31 августа 2021 года», — цитирует документ агентство «Прайм». Данных по изменениям в российском индексе при этом нет.

MSCI Russia представляет собой взвешенный по рыночной капитализации и free-float индекс, предназначенный для отслеживания динамики российского фондового рынка.

11 августа российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Московской биржи вырос на 0,33%, до 3 875,23 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1 651,3 пункта. Далее рост немного замедлился.