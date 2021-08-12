Убытки банков от «кредитных каникул» оказались на треть меньше ожиданий ЦБ

Благодаря быстрому восстановлению экономики убытки банков по реструктурированным кредитам по госпрограмме, позволявшей воспользоваться полугодовой отсрочкой по платежам, оказались ниже, чем ожидалось. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

«В прошлом году мы опасались роста плохих ссуд из-за пандемии, но пока картина складывается лучше наших ожиданий. Предварительные оценки показывают, что ситуация с качеством кредитов развивается по оптимистическому сценарию. Мы оценивали возможные убытки банков по реструктурированным кредитам в размере порядка 120 млрд рублей, но они будут меньше — на уровне 80 млрд рублей», — сообщила она.

По словам Елизаветы Даниловой, качество реструктурированных кредитов оказалось хорошим, поскольку экономика показала высокие темпы восстановления.

Закон 106-ФЗ, которым предусмотрена возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса (так называемые «кредитные каникулы»), вступил в силу 3 апреля прошлого года. Подать заявку можно было до 30 сентября 2020-го.

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