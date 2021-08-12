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Убытки банков от «кредитных каникул» оказались на треть меньше ожиданий ЦБ

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Благодаря быстрому восстановлению экономики убытки банков по реструктурированным кредитам по госпрограмме, позволявшей воспользоваться полугодовой отсрочкой по платежам, оказались ниже, чем ожидалось. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

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«В прошлом году мы опасались роста плохих ссуд из-за пандемии, но пока картина складывается лучше наших ожиданий. Предварительные оценки показывают, что ситуация с качеством кредитов развивается по оптимистическому сценарию. Мы оценивали возможные убытки банков по реструктурированным кредитам в размере порядка 120 млрд рублей, но они будут меньше — на уровне 80 млрд рублей», — сообщила она.

По словам Елизаветы Даниловой, качество реструктурированных кредитов оказалось хорошим, поскольку экономика показала высокие темпы восстановления.

Закон 106-ФЗ, которым предусмотрена возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса (так называемые «кредитные каникулы»), вступил в силу 3 апреля прошлого года. Подать заявку можно было до 30 сентября 2020-го.

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