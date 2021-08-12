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Один человек пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге

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Один человек пострадал в результате серьезного ДТП на Касимовской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 11 августа.

По предварительным данным, мужчину спасла подушка безопасности. При этом столкновение было такой силы, что двигатель вылетел из автомобиля.

Пострадавшего 52-х лет в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

11 августа в Петербурге на Ленинском проспекте произошло ДТП с автобусом, пострадали семь человек. От удара передняя часть автобуса прогнулась. У пострадавших травмы средней тяжести, шестерым потребовалась госпитализация. По предварительным данным, водитель автобуса или почувствовал себя плохо за рулем, или уснул.

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