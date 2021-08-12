В ЦИК назвали популярные страны для голосования соотечественников

На думских выборах в сентябре этого года россияне смогут проголосовать в 144 странах мира, сообщили в Центризбиркоме. Для этого будет задействовано 348 избирательных участков, плюс 7 на территории Байконура. Как следует из официальных данных ЦИК, наибольшее число зарубежных участков откроется в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13). 10 участков — в Южной Осетии, в Абхазии, Белоруссии и Эстонии — по 9, а в США — 7. Чуть меньше (по 6) расположатся в Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. А вот в Испании, Франции и Туркменистане соотечественники смогут воспользоваться пятью местами для голосования.

При этом, спрогнозировать число избирателей, которые придут на зарубежные участки сложно, поскольку там действует другой порядок голосования, рассказал «Известиям» член ЦИК Павел Андреев.

«Порядок голосования на зарубежных участках заявительный. Человек приходит с паспортом и голосует, как таковых списков избирателей нет. Однако, судя по опыту, наибольшее число наших соотечественников традиционно голосуют в Германии и Израиле. На постсоветском пространстве много соотечественников в Казахстане, Молдавии», — отметил Павел Андреев.

Он добавил, что все санитарно-эпидемиологические требования, которые применяются на участках в России, будут выполняться и на зарубежных. Между тем, уровень контроля за процессом вне РФ будет таким же, как и в нашей стране, подтвердил «Известиям» глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

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Только для своих: где смогут проголосовать соотечественники за рубежом