Прямой эфир
Мир
В Греции за поджоги лесов задержали 118 человек и арестовали 18 из них
Общество
Роспотребнадзор изучил пробы морской воды в Новороссийске после разлива нефти
Общество
Участники «Территории смыслов» получили гранты на 40 млн рублей в 2021 году
Мир
Четверо сирийских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков
Мир
США обвинили Белоруссию в ухудшении отношений между странами
Мир
В США призвали ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти
Общество
Тестирование системы Face Pay запустят и на других линиях столичного метро
Спорт
Участники турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» посоревновались в скорости
Мир
МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

В ЦИК назвали популярные страны для голосования соотечественников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На думских выборах в сентябре этого года россияне смогут проголосовать в 144 странах мира, сообщили в Центризбиркоме. Для этого будет задействовано 348 избирательных участков, плюс 7 на территории Байконура. Как следует из официальных данных ЦИК, наибольшее число зарубежных участков откроется в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13). 10 участков — в Южной Осетии, в Абхазии, Белоруссии и Эстонии — по 9, а в США — 7. Чуть меньше (по 6) расположатся в Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. А вот в Испании, Франции и Туркменистане соотечественники смогут воспользоваться пятью местами для голосования.

Наблюдательный пролет: что означает отказ ОБСЕ ехать на выборы в Россию
Из-за пандемии Москва сократила состав миссии, организацию это не устроило

При этом, спрогнозировать число избирателей, которые придут на зарубежные участки сложно, поскольку там действует другой порядок голосования, рассказал «Известиям» член ЦИК Павел Андреев.

«Порядок голосования на зарубежных участках заявительный. Человек приходит с паспортом и голосует, как таковых списков избирателей нет. Однако, судя по опыту, наибольшее число наших соотечественников традиционно голосуют в Германии и Израиле. На постсоветском пространстве много соотечественников в Казахстане, Молдавии», — отметил Павел Андреев.

Он добавил, что все санитарно-эпидемиологические требования, которые применяются на участках в России, будут выполняться и на зарубежных. Между тем, уровень контроля за процессом вне РФ будет таким же, как и в нашей стране, подтвердил «Известиям» глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Только для своих: где смогут проголосовать соотечественники за рубежом

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021