Трамп назвал инициативу Байдена «планом уничтожения Америки»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал бюджетные предложения действующего лидера страны Джо Байдена по развитию инфраструктуры «планом уничтожения Америки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в среду 11 августа заявление Трампа.

«Пока вы все спали, радикально настроенные демократы продвинули план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки на сумму $3,5 трлн. Данное законотворчество — это атака на наш народ, сообщество и американскую мечту. <...> Америка, тебя грабят при свете дня, время очнуться!» — заявил республиканец.

Трамп считает, что реализация плана Байдена приведет к повышению налогов и цен на многие повседневные товары.

Сенат США прекратил дебаты по инфраструктурному пакету законопроектов, вынеся его на финальное голосование, в понедельник 9 августа.

У инфраструктурного пакета объем более $1 трлн — предполагается потратить $550 млрд новых средств из бюджета, а остальное получить за счет различных других статей.

В рамках программы Байдена планируются строительство и модернизация дорог и мостов, переход на чистую энергетику, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты и в соответствии с этим создание новых рабочих мест.

В апреле президент заявил, что его план по созданию рабочих мест принесет триллионы долларов прибыли экономике страны. Почти 90% этих рабочих мест не требуют высшего образования, а в 75% случаях необязательно иметь диплом младшего специалиста.