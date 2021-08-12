Пожар на складе завода в подмосковной Кашире ликвидировали

Открытое горение на складе завода «Тепофол» в Кашире ликвидировано. Об этом в ночь на четверг, 12 августа, сообщили в ГУ МЧС Московской области.

«В 22:45 мск объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

В тушении участвовали 48 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, четыре единицы техники.

Пожар на складе на улице Строительная, 15, где содержится продукция завода, произошел вечером 11 августа.

Еще до прибытия пожарных в здании была проведена эвакуация. В результате происшествия никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.