В госпитале Абхазии из-за скачка электроэнергии скончался пациент

В результате скачков электроэнергии в реанимационном отделении Гудаутского госпиталя для больных коронавирусом в Абхазии пациент 1957 года рождения скончался в реанимации, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом вечером в среду, 11 августа, сообщается на странице Facebook министерства здравоохранения республики.

Всего оказались обесточены две палаты и отключилась аппаратура. На месте находятся министр здравоохранения Эдуард Бутба и заместитель генпрокурора Абхазии.

Прокуратура проводит доследственную проверку.

В понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа еще двое скончались. Врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что смерть еще двух человек не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Как уточнил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Также сообщалось, что бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено.

При этом отмечалось, что Ростехнадзор предупреждал руководство больницы скорой помощи во Владикавказе о несоответствии оборудования нормам.

10 августа был задержан главврач больницы, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.