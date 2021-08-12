Байден выразил уверенность в избежании дефолта

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность, что конгресс увеличит потолок государственного долга страны и избежит дефолта.

Журналисты спросили президента, обеспокоен ли он нынешней ситуацией с потолком госдолга, который законодатели до сих пор не успели поднять. Байден ответил отрицательно.

«Нет. Они не допустят дефолта», — его слова в среду, 11 августа, привела пресс-служба Белого дома.

Министр финансов США Джанет Йеллен 23 июля направила письмо в конгресс, в котором заявила, что если потолок госдолга не будет повышен до 31 июля или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и «непоправимый ущерб» для экономики.

С 30 июля минфин США приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.