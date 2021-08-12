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Бывшего вице-премьера Мордовии заподозрили в хищении бюджетных средств

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Бывшего заместителя председателя правительства Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина, находящегося по стражей по обвинению в даче взятки в размере 7 млн рублей, заподозрили еще и в хищении бюджетных средств. Об этом сообщается в среду на сайте Ленинского районного суда Саранска.

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«В настоящее время А. Меркушкину органом предварительного следствия инкриминируется совершение еще одного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, А. Меркушкин как бенефициар ПАО КБ «МПСБ», действуя в составе организованной преступной группы, совершил хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По информации, предоставленной следствием, в группу помимо Меркушкина входили бенефициар банка Алексей Гришин, бывший первый заместитель председателя правительства, министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Владимир Мазов и другие лица. С ноября 2015 года по март 2019 года под видом реализации инвестиционного проекта в собственность республики был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене (более 271 млн руб.).

Суд продлил Меркушкину срок содержания под стражей до 28 сентября включительно.

В мае Алексея Меркушкина задержали в московском аэропорту по Шереметьево. Он пытался вылететь в Минск. Следственный комитет России выдвинул против него обвинения в передаче взятки в размере более 7 млн рублей.

По версии следствия, Меркушкин в 2015 году, являясь акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с другим акционером и председателем совета директоров банка передал деньги управляющему отделением Национального банка по республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Денежные средства были переданы за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

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