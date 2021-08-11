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Реставрация беседки-ротонды завершена в Оренбурге

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В Оренбурге завершили реставрацию беседки-ротонды в сквере имени Ленина. Об этом сообщили в администрации города.

Бронзовую скульптурную композицию, изображающую мать, купающую своих детей, обновили и покрасили в белый цвет. Работы заняли несколько дней.

Как напоминает Урал56.ру, изначально каменная ротонда и скульптурная композиция были установлены в разных местах. В 1998 году их объединили и отреставрировали, приурочив к 225-летию основания Оренбурга.

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