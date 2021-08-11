Водовод по нацпроекту построили на 64% в Орле

В Орле продолжаются работы по строительству водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая строительная готовность составляет 64%.

В настоящее время проложено 2650 м трубопровода. В том числе выполнен «прокол» под автодорогой по Карачевскому шоссе и улице Авиационной с устройством футляров. Водовод проложен по бульвару Молодежи и вдоль Карачевского шоссе, передает InfoOrel.ru.

Федеральные власти направят в Крым 2,3 млрд рублей для обеспечения стабильного водоснабжения региона. Из этой суммы 940 млн будут направлены на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу Крыма. 1,36 млрд рублей пойдут на капремонт водовода в Симферопольском районе.