Реконструкция исторической мечети в Самаре завершится к октябрю

Самарская историческая мечеть 2 октября будет праздновать 130-летие со дня открытия. Именно к этой дате было принято решение отреставрировать объект культурного наследия. Ход работ проинспектировал глава региона Дмитрий Азаров.

Масштабная реконструкция построенного в 1891 году здания началась несколько лет назад. За эти годы был укреплен фундамент мечети. К исторической части объекта пристроили двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минарет c видом на Волгу и центр областной столицы. Кроме того, построен цокольный этаж, в котором размещены инженерные помещения, гардероб и санузел, передает НИА «Самара».

«Проект очень достойно выглядит. Уверен, что всё задуманное будет сделано в обозначенные сроки и обновленная историческая мечеть вновь порадует своей красотой жителей и гостей самарской земли», — подчеркнул Дмитрий Азаров.