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Корректировки внесли в бюджет Ульяновской области

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В бюджете Ульяновской области существенно увеличились доходная и расходная части. Рост доходов составил более 5 млрд рублей, расходов — 6,4 млрд рублей. Соответствующие корректировки одобрили депутаты областного парламента, сообщает 11 августа ulpravda.ru.

«Приоритетом расходов остаются социальные обязательства. В том числе зарплата, подготовка к учебному году, нужды здравоохранения, водоснабжения, газификации. Обеспечение жильем 52 детей-сирот», — заявил председатель заксобрания региона Валерий Малышев.

Так, 377 млн рублей направят на ремонт и содержание школ и детсадов, 421 млн рублей — на ремонт и оборудование больниц, 346 млн рублей — на строительство инфекционного корпуса областной детской больницы, 135 млн рублей — на решение проблем обманутых дольщиков, 85 млн рублей — на покупку автобусов, 172 млн рублей — на водоснабжение и газификацию. Обновленный законопроект также затрагивает другие социальные нужды.

В июле сообщалось, что федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд рублей. Это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином (есть в распоряжении «Известий»). При этом в действующем законе о бюджете на этот период заложен дефицит в 1,25 трлн.

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