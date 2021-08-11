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Двух жителей Удмуртии осудили за незаконную вырубку берез

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В Удмуртии вынесли приговор в отношении двух местных жителей, которые незаконно вырубили березы вблизи села Бизьмино. Ущерб государству оценивается в 202 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, незаконная рубка была совершена в ноябре 2020 года. Двое жителей Ярского района, не имея разрешительных документов, снесли 17 деревьев. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Подсудимые признали свою вину на этапе предварительного расследования и возместили причиненный ущерб. Мужчин приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют вырубить свыше 150 деревьев в связи с пожароопасностью. Они находятся между лесным массивом и частными домами. Деревья растут слишком близко друг к другу, что не соответствует противопожарным требованиям.

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