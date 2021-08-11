Новый фельдшерско-акушерский пункт откроют в Астраханской области

Фельдшерско-акушерские пункты в Астраханской области строят в рамках программы «Модернизация здравоохранения». Новое медучреждение в селе Застенка Камызякского района посетил депутат Госдумы Леонид Огуль.

Ключи от нового здания персоналу фельдшерско-акушерского пункта выдали накануне визита. Пункт оснащен медицинским оборудованием, инструментами, лекарственными препаратами — всем, что необходимо для работы, информирует «Астрахань 24».

Здесь будут обслуживать около 500 взрослых жителей Застенки и 98 детей. Начать прием пациентов медучреждение планирует в конце месяца.