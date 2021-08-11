Сотни новых мест в ясельных группах появятся в Рязани

В Рязани планируют ввести 900 новых мест для детей в ясельных группах. Об этом сообщил губернатор региона Николай Любимов в ходе осмотра ремонтных работ по возведению пристроек в детских садах №7 и №131.

Он добавил, что с начала реализации нацпроекта «Образование» в области построили 25 пристроек для детей ясельного возраста, из которых 21 в областном центре. В детском саду №131 дополнительно смогут принять 60 детей, в детском саду № 7 — 80 детей, передает 62INFO.ru.

В Рязани в новом учебном году начнется реализация проекта «Неделя противодействия буллингу в школе». Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии 5 августа. Как рассказала замначальника управления образования Наталья Смирнова, проект предполагает повышение компетентности педагогов в вопросах преодоления издевательств.