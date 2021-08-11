Пожар начался на заводском складе в подмосковной Кашире

В подмосковном городе Кашира в среду, 11 августа, пожар начался в здании, которое находится на территории завода «Тепофол». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Предприятие, выпускающее теплоизоляцию, находится на Строительной улице. Возгорание началось на складе, где содержится продукция завода.

Еще до прибытия пожарных в здании была проведена эвакуация. По предварительным данным, в результате проишествия никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

В конце июня пожар произошел на складе с полиэтиленовой пленкой на кирпичном заводе в деревне Тучково в Подмосковье. К ликвидации возгорания привлекли авиацию. О пострадавших не сообщалось.